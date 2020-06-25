موقف عربي واحد من الشرعية والتطوارت الاخيرة في اليمن ..عودة الاوضاع في عدن وسقطرى وتجريم الخُمس الحوثي

الخميس 25 يونيو-حزيران 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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دعا البرلمان العربي إلى تضافر الجهود في اليمن وعودة الأوضاع في عدن وسقطرى إلى سابق وضعها، وتغليب مصلحة الشعب اليمني في توحيد صفوف اليمنيين، والعمل على استعادة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب والتهديدات التي تمثلها جماعة الحوثي.

وأدان البرلمان العربي -في بيانه الصادر عن جلسته التي عقدت عن بُعد، الاربعاء، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان،- وثيقة الخُمس، الصادرة عن جماعة الحوثي في اليمن، معتبرا ما اقدمت عليه تلك الجماعة يعد سلوكاً عنصرياً ممنهجاً ومرفوضًا وامتهانًا واضحاً لكرامة وإنسانية الشعب اليمني وخرقاً فاضحاً للدستور والمواثيق الدولية وقيم المساواة والعدالة الاجتماعية.

وأكد على أهمية سن تشريع في القانون اليمني يجرم التمييز والعنصرية بكل اشكالها.

وجدد البرلمان العربي التأكيد على موقفه الثابت والداعم للشرعية في الجمهورية اليمنية المعترف بها دولياً ممثلةً بالرئيس عبد ربه منصور هادي، لمواجهة انقلاب الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة، ودعم أمـن واسـتقرار ووحـدة اليمن وسـلامة وســـيادة أراضيه.

وشدد على ضرورة الإلتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض، وعدم تبني أي مواقف سياسية أو تحركات عملية تُخالفه.

واقر البرلمان العربي في جلسته، مطالبته الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الإغاثية الإقليمية والدولية بتقديم المساعدات الفورية والعاجلة للحكومة الشرعية اليمنية لتوزيعها على كافة أبناء الشعب اليمني في كافة مناطق الجمهورية اليمنية لمواجهة جائحة كورونا.

وحمل البرلمان العربي جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن منع الفريق الأممي من إجراء عمليات الصيانة لخزان النفط العائم "صافر" قبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة على البحر الأحمر.

ودعا الأمم المتحدة بالزام الحوثيين للسماح فوراً بوصول الفريق الفني الأممي لإجراء عملية التقييم والصيانة للخزان.