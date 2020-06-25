هادي يستدعي قادة الدولة لاجتماع استثنائي ..حكومة جديدة وتنفيذ اتفاق الرياض

الخميس 25 يونيو-حزيران 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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استدعى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المقيم في الرياض،قادة الدولة الى اجتماع استثنائي .

ونقل مأرب برس عن مصادر سياسية مطلعة قولها ان طائرة اقلت مسئولين بارزين في الشرعية غادرت القاهرة وتوجهت الى الرياض لحضور الاجتماع المقرر اليوم.

وكتب وزير الإعلام، معمر الإرياني، على تويترً إن رئيس مجلس النواب ونوابه ومستشارو رئيس الجمهورية ورؤساء الكتل البرلمانية وقيادات الأحزاب والمكونات السياسية وصلوا مساء الأربعاء في إطار المشاورات يجريها الرئيس هادي والجهود التي تبذلها السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض.

وقالت المصادر ان الاجتماع مقرر ان يناقش التطورات الاخيرة ومنها ما حدث بسقطرى كما سيناقش ترتيبات تنفيذ اتفاق الرياض وفقا للمقترح السعودي الاخير.

ومن ابرز ما سيتم طرحه -بحسب المصادر-اسماء المرشحين للحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة التي يجري الترتيب لتشكيلها طبقا لما نص عليه اتفاق الرياض والمقترح السعودي.