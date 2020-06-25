موقف متخاذل لرئيس حكومة اليمن .. تنصل عن نهب مليارات وتهرب من المسئولية الإتحاد الأوروبي يوجه دعوة لجميع الأطراف اليمنية ويصدر بيان موقف عربي واحد من الشرعية والتطوارت الاخيرة في اليمن ..عودة الاوضاع في عدن وسقطرى وتجريم الخُمس الحوثي هادي يستدعي قادة الدولة لاجتماع استثنائي ..حكومة جديدة وتنفيذ اتفاق الرياض دراسة علمية حديثة:الطلاق أخطر على حياتك من الإدمان والإفلاس....وهذا هو السبب الولايات المتحدة الأمريكية : 10 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على هذا الإرهابي تعرف على....أطعمة بسيطة تعينك على تجنب آلام الظهر والرقبة الذهب يسجل انخفاض بشكل قياسي اليوم في ظل إرتفاع الإصابات بفيروس كورونا سجلت اليمن إصابات مخيفة اليوم بفيروس كورونا... وهذا اخر المستجدات بالأرقام لكل المحافظات اليمنية طبول الحرب تٌقرع في الداخ بعد المواجهات الدامية بين الهند والصين
استدعى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المقيم في الرياض،قادة الدولة الى اجتماع استثنائي .
ونقل مأرب برس عن مصادر سياسية مطلعة قولها ان طائرة اقلت مسئولين بارزين في الشرعية غادرت القاهرة وتوجهت الى الرياض لحضور الاجتماع المقرر اليوم.
وكتب وزير الإعلام، معمر الإرياني، على تويترً إن رئيس مجلس النواب ونوابه ومستشارو رئيس الجمهورية ورؤساء الكتل البرلمانية وقيادات الأحزاب والمكونات السياسية وصلوا مساء الأربعاء في إطار المشاورات يجريها الرئيس هادي والجهود التي تبذلها السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض.
وقالت المصادر ان الاجتماع مقرر ان يناقش التطورات الاخيرة ومنها ما حدث بسقطرى كما سيناقش ترتيبات تنفيذ اتفاق الرياض وفقا للمقترح السعودي الاخير.
ومن ابرز ما سيتم طرحه -بحسب المصادر-اسماء المرشحين للحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة التي يجري الترتيب لتشكيلها طبقا لما نص عليه اتفاق الرياض والمقترح السعودي.