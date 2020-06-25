دراسة علمية حديثة:الطلاق أخطر على حياتك من الإدمان والإفلاس....وهذا هو السبب

الخميس 25 يونيو-حزيران 2020 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 241

كشفت دراسة حديثة أن الأزواج المنفصلين أكثر عرضة للموت من الذين يدمنون المشروبات الكحولية ويعانون مشاكل مالية.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات 13611 بالغا تتراوح أعمارهم من 50 عاما وما فوق، حول حياتهم على مدار السنوات الست عشرة السابقة، كما تم جمع بيانات أولئك الذين ماتوا.

كيف ننقذ الأسرة من التفكك ومن يتحمل المسؤولية الأكبر عن الطلاق؟

واستجوب الفريق المشاركين حول 57 من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، كما تم استبعاد التدابير الطبية والبيولوجية، بحسب موقع "نيو ساينتست".

جاء السبب الأول للوفاة المبكرة هو التدخين، واحتل الطلاق المرتبة الثانية، ثم تعاطي الكحول، والصعوبات المالية والبطالة.

وأظهرت الدراسات السابقة أيضا أن المطلقين أكثر عرضة للمعاناة من الإفراط في تناول المشروبات الكحولية ومشاكل المال، ما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات الصحية.

وتختلف معدلات الوفيات حسب الجنس بين السكان البيض وغير البيض وأولئك الذين أكملوا المدرسة الثانوية والذين لم يكملوها.