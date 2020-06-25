دراسة علمية حديثة:الطلاق أخطر على حياتك من الإدمان والإفلاس....وهذا هو السبب الولايات المتحدة الأمريكية : 10 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على هذا الإرهابي تعرف على....أطعمة بسيطة تعينك على تجنب آلام الظهر والرقبة الذهب يسجل انخفاض بشكل قياسي اليوم في ظل إرتفاع الإصابات بفيروس كورونا سجلت اليمن إصابات مخيفة اليوم بفيروس كورونا... وهذا اخر المستجدات بالأرقام لكل المحافظات اليمنية طبول الحرب تٌقرع في الداخ بعد المواجهات الدامية بين الهند والصين مسؤل حكومي يمني:مسام مشروع حياة والحاجة تستدعي استمرارة في اليمن الجيش الوطني يفشل تسلل لمليشيات الحوثي في قانية ويكبدها العشرات من القتلى والجرحى اخر المستجدات والتطورات الميدانية من خط المواجهات في أبين الرئاسة اليمنية توجه الحكومة بتنفيذ هذه الخطوات لعاجلة لإنهاء الإنفلات الأمني في حضرموت
كشفت دراسة حديثة أن الأزواج المنفصلين أكثر عرضة للموت من الذين يدمنون المشروبات الكحولية ويعانون مشاكل مالية.
واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات 13611 بالغا تتراوح أعمارهم من 50 عاما وما فوق، حول حياتهم على مدار السنوات الست عشرة السابقة، كما تم جمع بيانات أولئك الذين ماتوا.
كيف ننقذ الأسرة من التفكك ومن يتحمل المسؤولية الأكبر عن الطلاق؟
واستجوب الفريق المشاركين حول 57 من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، كما تم استبعاد التدابير الطبية والبيولوجية، بحسب موقع "نيو ساينتست".
جاء السبب الأول للوفاة المبكرة هو التدخين، واحتل الطلاق المرتبة الثانية، ثم تعاطي الكحول، والصعوبات المالية والبطالة.
وأظهرت الدراسات السابقة أيضا أن المطلقين أكثر عرضة للمعاناة من الإفراط في تناول المشروبات الكحولية ومشاكل المال، ما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات الصحية.
وتختلف معدلات الوفيات حسب الجنس بين السكان البيض وغير البيض وأولئك الذين أكملوا المدرسة الثانوية والذين لم يكملوها.