تعرف على....أطعمة بسيطة تعينك على تجنب آلام الظهر والرقبة الذهب يسجل انخفاض بشكل قياسي اليوم في ظل إرتفاع الإصابات بفيروس كورونا سجلت اليمن إصابات مخيفة اليوم بفيروس كورونا... وهذا اخر المستجدات بالأرقام لكل المحافظات اليمنية طبول الحرب تٌقرع في الداخ بعد المواجهات الدامية بين الهند والصين مسؤل حكومي يمني:مسام مشروع حياة والحاجة تستدعي استمرارة في اليمن الجيش الوطني يفشل تسلل لمليشيات الحوثي في قانية ويكبدها العشرات من القتلى والجرحى اخر المستجدات والتطورات الميدانية من خط المواجهات في أبين الرئاسة اليمنية توجه الحكومة بتنفيذ هذه الخطوات لعاجلة لإنهاء الإنفلات الأمني في حضرموت ثروة ضخمة ,,, يتصارع عليها أربعة من المليارديرات الاخوة البيضاء..زعيم قبلي بارز يستنفر القبائل للاتحام بمعركة غسل العار وردع"الحوثيين"ويؤكد :أبشروا بالظفر بإذن الله ولا نامت اعين الجبناء
نصائح لتفادى آلام الظهر والرقبةوهناك أطعمة تعينك في تقليل الإصابة بآلام الظهر، عن طريق بعض التغييرات البسيطة في النظام الغذائي.
ويمكن تسريع الشفاء أو منع تطور ألم الظهر بإضافة البطاطا الحلوة إلى نظامك الغذائي، كونها تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، بحسب صحيفة "إكسبريس".
وقال جراح العظام برانكو بربا، إن الالتهاب سبب رئيسي لآلام الظهر وقد يساعد اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات في تخفيف الألم.
وأضاف بربا أن تناول الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بآلام أسفل الظهر، كونه يحتوي على مضادات الأكسدة المفيدة أكثر من كوب الشاي الأسود العادي.
وتعمل مضادات الأكسدة هذه على حماية الجسم من الأمراض الضارة، بينما تساعد أيضا في تقليل الالتهاب.
ويعزز الشاي الأخضر من فقدان الوزن، وهو الأمر الذي يعد مهما ورئيسيا في تجنب آلام الظهر.