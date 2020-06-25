سجلت اليمن إصابات مخيفة اليوم بفيروس كورونا... وهذا اخر المستجدات بالأرقام لكل المحافظات اليمنية

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274 حالة وفاةو تجاوز عتبة الألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعد أن سجل (23) إصابة جديدة ما رفع إجمالي الإصابات إلى (1015) حالة.
وقالت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا ، في بلاغها اليومي حول مستجدات الوباء، إن الإصابات الجديدة توزعت على محافظة عدن بـ(4) حالات، و(5) في حضرموت، (2) في لحج، و(4) في تعز، (7) في المهرة، وحالة واحدة في الضالع.
وأكدت اللجنة وفاة (13) حالة من الإصابات السابقة منها (8) في تعز، و(2) في لحج و(2) في المهرة، وحالة وفاة واحدة في حضرموت، في مقابل تسجيل 23 حالة شفاء.
وارتفع عدد إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية، إلى (1015) حالة بينها (274) حالة وفاة، و(379) حالة تعافٍ.