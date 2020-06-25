مسؤل حكومي يمني:مسام مشروع حياة والحاجة تستدعي استمرارة في اليمن

الخميس 25 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 239

اعتبر وكيل وزارة الإعلام اليمني الأستاذ أحمد ربيع، مشروع مسام بأنه مشروع حياة وبجهوده الكبيرة التي قدمها خلال عامين تمكن من هزيمة مشروع الحوثيين في قتل، وإعاقة أبناء الشعب اليمني.

وعلق وكيل وزارة الإعلام اليمني على قرار تمديد عمل مشروع مسام للعام الثالث على التوالي بقوله “الشكر للملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان ومشروع مسام والفرق التابعة له سواء من الأشقاء السعوديين أو من اليمنيين، فقد قدموا خدمة إنسانية ثمينة لا تقدر بثمن في الحفاظ على الإنسان اليمني، وذلك بانتزاع الآلاف من الألغام، ومخلفات الحرب التي زرعتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في سهول، وصحاري، وجبال، وبطون الأودية والسواحل في مناطق كبيرة من اليمن”.

وأشار أحمد ربيع في تصريح صحفي خاص بمكتب مسام الإعلامي “إن مليشيات الحوثي تعمدت أيضا على زراعة الألغام في البيوت، والطرقات العامة، ومداخل القرى”.

وأضاف أحمد ربيع “أنه وبرغم الجهد الكبير الذي قدمه مشروع مسام والذي لا يستهان به، إلا أن الحاجة لاستمرار عمل مشروع مسام الإنساني المهم لازالت قائمة، وضرورية لما من شأنه عودة النازح اليمني إلى مناطقه المحررة، وسلامة الإنسان، وكذلك الحيوان”.

وأكد وكيل وزارة الإعلام اليمني أن قرار المملكة تمديد عمل مشروع مسام للعام الثالث إن دل على شيء، فإنما يدل على صدق الإخوة في المملكة العربية السعودية الذي تجمعنا بهم روابط كثيرة، وأثبتت الأيام أنهم لنا خير سند وأخوة صدق لم ولن يتركوا اليمن ضيعة لمطامع إيران عبر أدواتها الحوثية”.

واختتم ربيع بقوله لا ننسى شهداء الألغام من الفرق، والطواقم من الأشقاء، واليمنيين ولهم الرحمة، ولأرواحهم السلام، وللجرحى الشفاء.