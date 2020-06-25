اخر المستجدات والتطورات الميدانية من خط المواجهات في أبين

الخميس 25 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-خاص

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قالت مصادر ميدانية بمحافظة أبين إن مليشيا المجلس الانتقالي المدعومة من دولة الإمارات استقدمت تعزيزات عسكرية بالتوازي مع وصول اللجنة السعودية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار.

وأضافت المصادر أن تعزيزات مليشيا الانتقالي الواصلة إلى مواقعهم بجبهة ابين والقادمة من العاصمة المؤقتة عدن شملت اربع دبابات وشحنة كبيرة من الذخائر بمختلف العيارات المتوسطة والثقيلة.

وأشارت إلى استمرار مليشيا الانتقالي في التحشيد بجبهة الشيخ سالم فضلاً عن قصفها مواقع الجيش الوطني في جبهة الطرية.

ولفتت إلى أن قصف مليشيا الانتقالي استهدفت مواقع الجيش الوطني بجبهة الطرية في حين كان الضباط السعوديون يتواجدون هناك وسط أنباء عن اصابة إحدى القذائف للجنة المراقبة السعودية.

يأتي ذلك التصعيد بالتزامن مع وصول اللجنة العسكرية السعودية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار الذي لم تلتزم به مليشيا الانتقالي منذ اليوم الأول لإعلان ناطق التحالف الهدنة قبل نحو يومين.