الأربعاء 24 يونيو-حزيران 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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دعا الشيخ القبلي البارز الشيخ ناصر حسين العجي العواضي مشائخ ووجهاء وكافة قبائل آل عواض في محافظة البيضاء الى الالتحام بمعركة غسل العار وتحقيق الانتصار على المليشيات الحوثية.

وأوضح الشيخ العواضي في منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك رصدة "مأرب برس"بأن الحرب كر وفر وما أُخذ بالقوة سوف يُستعاد بالقوة.

وتابع قائلا :نحن الآن وجمع من قبائلنا آل عواض نلتحم بالجبهة الى جانب أبطال العبدية بقيادة البطل سيف الشدادي ومن يشارك الى جانبهم من قبائلنا وفي مقدمتهم الوالد اسماعيل العجي وتحت لواء الجيش الوطني وقيادة المحور، ممثلة بالقائد العميد عبدالرب الاصبحي.

فيما يلي نص المنشور:

إنّا لكالبحر لا تنزاح موجتُهُ

إلا ليرتدّ موجاً ضارياً عاتي

غدا سيعلم كل الناس قاطبةً

بأننا الأسدُ فرسانُ الملماتِ

الإخوة مشائخ وعقال

وأفراد آل عواض

أبطال آل عواض جميعاً

حدث ما حدث في ردمان والاغوال ومعركة قانية ولكل جواد كبوة، والحرب كر وفر وما أُخذ بالقوة سوف يُستعاد بالقوة بسواعدكم ودمائكم أيها النشامى.

نحن الآن وجمع من قبائلنا آل عواض نلتحم بالجبهة الى جانب أبطال العبدية بقيادة البطل سيف الشدادي ومن يشارك الى جانبهم من قبائلنا وفي مقدمتهم الوالد اسماعيل العجي وتحت لواء الجيش الوطني وقيادة المحور، ممثلة بالقائد العميد عبدالرب الاصبحي.

وعليه فإنني أدعو جميع أبطال آل عواض إلى الالتحام بالمعركة لغسل العار وتحقيق الانتصار وسوف تجدون كل الدعم والمساندة من الشرعية والتحالف. والمعركة معركة الوطن والجمهورية ليس أمامنا إلا أن نخوضها وننتصر فيها على مشروع الإمامة وأذناب إيران.

وأهيب بقبائل البيضاء الأبطال وأبطال الجيش الوطني الى التصعيد في كل جبهات البيضاء.

وأبشروا بالظفر بإذن الله ولا نامت اعين الجبناء

الشيخ ناصر حسين العجي العواضي