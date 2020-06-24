البيضاء..زعيم قبلي بارز يستنفر القبائل للاتحام بمعركة غسل العار وردع"الحوثيين"ويؤكد :أبشروا بالظفر بإذن الله ولا نامت اعين الجبناء السعودية.. تتخذ قرارا صارما بشأن الوافدين إلى المملكة 5 أطعمة تحميك من عدوى صيفية محرجة للرجال كمبيوتر عملاق والأسرع عالميا.. هل يساهم بمواجهة كورونا؟ أمير سعودي يثير مفاجأة عمرها 60 عاما في السعودية ... دون مقدمات جمعت ثروة طائلة بسن الطفولة.. وماتت وعمرها ١٨ عاما ... قصة مأساوية هاني بن بريك يستخف بالسعودية ... ويتوعد سنحمي الجنوب ما قصة تمرد أغلى لاعب في تاريخ توتنهام على مورينيو؟ الطبيب اليمني الذي أصيب بكورونا ثم عاد إلى عمله بعد أن تماثل للشفاء قيادات حوثية بارزة تلقى مصرعها برصاص الجيش الوطني في الجوف
اتخذت السلطات السعودية قرارًا صارمًا اليوم بشأن الوافدين والمقيمين، تزامنًا مع إجراءات مكافحة كورونا.
وأكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، أنه لن يسمح بعودة المقيمين إلى المملكة، إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا، وإعلان ذلك رسميا وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول.
وجاء ذلك في رد على استفسار من أحد المغردين بسؤاله: "مقيم عمل خروج وعودة، هل يستطيع العودة قبل انتهائها أو أنه لا يمكن دخول السعودية إلا بعد انتهاء جائحة كورونا؟".
ورد الحساب الرسمي للمديرية: "أهلا بك، عزيزي لن يسمح لك بالعودة إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد وإعلان ذلك رسميا، وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول سعدنا بتواصلك".
وأشارت الجوازات، إلى أنه "في حال كان المستفيد خارج المملكة سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد".
وأكدت، أنه "في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية".