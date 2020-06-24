السعودية.. تتخذ قرارا صارما بشأن الوافدين إلى المملكة

الأربعاء 24 يونيو-حزيران 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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اتخذت السلطات السعودية قرارًا صارمًا اليوم بشأن الوافدين والمقيمين، تزامنًا مع إجراءات مكافحة كورونا.

وأكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، أنه لن يسمح بعودة المقيمين إلى المملكة، إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا، وإعلان ذلك رسميا وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول.

وجاء ذلك في رد على استفسار من أحد المغردين بسؤاله: "مقيم عمل خروج وعودة، هل يستطيع العودة قبل انتهائها أو أنه لا يمكن دخول السعودية إلا بعد انتهاء جائحة كورونا؟".

ورد الحساب الرسمي للمديرية: "‏‎أهلا بك، عزيزي لن يسمح لك بالعودة إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد وإعلان ذلك رسميا، وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول سعدنا بتواصلك".

وأشارت الجوازات، ‏‎إلى أنه "في حال كان المستفيد خارج المملكة سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد".

وأكدت، أنه "في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية".