5 أطعمة تحميك من عدوى صيفية محرجة للرجال

الأربعاء 24 يونيو-حزيران 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يتزامن ارتفاع درجات الحرارة وفصل الصيف مع الإصابة بواحد من أشهر الأمراض الصيفية وأكثرها إحراجا للرجال.

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن فصل الصيف يتزامن دوما عند الرجال مع إصابتهم بعدوى المسالك البولية المعروفة باسم التهاب المسالك البولية والناتجة عن ميكروبات وبكتيريا وقد ينجم أيضا عن بعض الفطريات والفيروسات في حالات نادرة.

ولا تصيب تلك العدوى الرجال فقط، بل هي الأكثر إحراجا لهم، خاصة إذا كانت في المثانة لما تسببه من ألم شديد.

يمكن أن تحدث عدوى المسالك البولية إذا اتصلت بمسببات الأمراض، يمكن أن يحدث هذا في أي مكان إذا لم يتم اتباع النظافة المناسبة، أو عند استخدام المراحيض العامة.

ويقدم الموقع مجموعة من الأطعمة التي يساعد تضمينها في نظامك الغذائي على تقليل الإصابة بعدوى المسالك البولية.

5 أطعمة يمكنها أن تحمي الرجال من أمراض "ذكورية" قاتلة

وجاءت تلك الأطعمة على النحو التالي:

1- الماء:

شرب الماء مهم للغاية للحفاظ على صحة الجهاز البولي.

يساعد على التخلص من السموم ومسببات الأمراض، ويمكن أن يساعد في الوقاية من التهاب المسالك البولية وعلاجه.

تأكد من شرب ما لا يقل عن 2 إلى 3 لترات من الماء في اليوم لمنع وعلاج عدوى المسالك البولية.

2- عصير التوت البري:

تشير الأبحاث إلى أن عصير التوت البري لا يمكنه علاج التهاب المسالك البولية، إلا أنه قد يساعد في الوقاية منه.

يحتوي التوت البري على مركبات معينة تساعد في منع البكتيريا المسببة للمرض من الالتصاق بخلايا العائل، ما يمنع العدوى.

3- الشوكولاتة الداكنة:

تُعرف الشوكولاتة الداكنة بفوائدها عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، وآلام الدورة الشهرية، وتحسين الصحة الإنجابية. الشوكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة، التي تساعد على تقليل خطر العدوى.

4- اللبن الرائب أو الزبادي:

الزبادي أو اللبن الرائب غني بالبكتيريا الجيدة، ما يساعد على محاربة البكتيريا السيئة في الأمعاء والجسم.

يمكن أن يساعد تناول بكتيريا البروبيوتيك في الوقاية والعلاج الفعال من عدوى المسالك البولية.

5- الفواكه والخضروات:

من المؤكد أن نظامًا غذائيًا متوازنًا يتضمن كميات من الفاكهة والخضروات يحافظ على صحتك ويمنع حدوث حالات مثل التهاب المسالك البولية.

قم بتضمين الخضروات الخضراء مثل السبانخ، والقرع، والفواكه مثل البرتقال والكيوي والمانجو والموز وغيرها في نظامك الغذائي. تزود هذه الأطعمة جسمك بالتغذية التي يحتاجها ويمكن أن تساعدك على البقاء بصحة جيدة، ومنع مثل هذه الحالات.