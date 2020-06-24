هاني بن بريك يستخف بالسعودية ... ويتوعد سنحمي الجنوب

الأربعاء 24 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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نشر نائب رئيس المجلس الانتقالي اليمني الجنوبي، هاني بن بريك، تغريدات اعتبرها صحفي سعودي استخفافا ببلاده.

وقال بن بريك إن الحكومة الشرعية التي تستضيفها السعودية نقضت اتفاقاتها أكثر من مرة، مضيفا أن "رجال الجنوب" سيقومون بالواجب، وإن "الحرج مرفوع".

وتابع بن بريك المدعوم إماراتيا، بأن الرياض تستضيف "الحكومة اليمنية الإخونجية"، متهما هذه الحكومة بـ"غزو الجنوب" وتسليم الشمال للحوثيين.

وفي تغريدة له على تويتر، قال إن الحكومة اليمنية "تستخف بالسعودية قيادة وشعبا على مرأى ومشهد العالم".

ورد الكاتب والصحفي السعودي، عضوان الأحمري، على بن بريك قائلا إن الاستخفاف بالسعودية أمر مرفوض، واعتبر تصريحات نائب "الانتقالي" تحديا علنيا للرياض والحكومة السعودية.

وتابع بأن "الأجندة الفردية" في إشارة إلى السعي لانفصال الجنوب، ستذهب مع الريح، مطالبا بن بريك باحترام التضحيات السعودية في اليمن.