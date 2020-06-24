ما قصة تمرد أغلى لاعب في تاريخ توتنهام على مورينيو؟

الأربعاء 24 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت تقارير صحفية أن لاعب خط وسط فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، الفرنسي تانغي ندومبيلي أبلغ مدرب الفريق اللندني، البرتغالي مورينيو أنه لن يخوض أي مباراة تحت إشرافه.

وذكرت شبكة "ESPN"، أن شجارا نشب بين اللاعب ندومبيلي ومدربه مورينيو أثناء حصة تدريبية، يوم الإثنين الماضي.

وأضافت الشبكة أن اللاعب توجه بعد ذلك إلى مكتب مورينيو، وأبلغه بأنه لن يلعب أي مباراة بعد الآن طالما بقي البرتغالي مدربا للنادي الإنجليزي.

وكان تانغي ندومبيلي (23 عاما) قد انتقل إلى صفوف توتنهام صيف 2019، مقابل 72.5 مليون يورو، بموجب عقد لمدة 5 سنوات، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي اللندني.

وفشل اللاعب الفرنسي في إثبات جدارته وأن يصبح لاعبا أساسيا في الفريق اللندني، لا تحت قيادة المدرب السابق الأرجنتيني موريسيو بوكيتينو، ولا تحت قيادة مورينيو.