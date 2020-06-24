قيادات حوثية بارزة تلقى مصرعها برصاص الجيش الوطني في الجوف

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لقيت قيادات عسكرية حوثية بارزة مصرعها في المعارك الدائرة مع الجيش الوطني، بمحافظة الجوف.
وأفادت مصادر ميدانية "مصرع مسؤول استخبارات الحوثيين في الجوف المدعو رياض صلاح، ورئيس أمنهم الوقائي هناك المدعو جمال القيز، في المعارك الدائرة هناك".
وكانت قوات الجيش قد حررت مواقع شرقي مديرية الحزم عاصمة الجوف، كما أعادت فتح طريق يربط المحافظة بمأرب ونهم.
وتمكن الجيش الوطني من أسر خبير متفجرات تابع لميليشيات الحوثي بحوزته كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة شرقي مديرية الحزم عاصمة المحافظة.
وأوضح مدير الإعلام بمحافظة الجوف، يحيى قمع في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، أن هذه المرة الثانية خلال أسبوع يقع فيها قيادي حوثي في قبضة الجيش الوطني.
وتخوض قوات الجيش الوطني مواجهات عنيفة ضد الميليشيات الحوثية في جبهات شرقي الجوف، تكبدت خلالها الأخيرة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
وأمس تفقد رئيس أركان الجيش الفريق صغير بن عزيز، المواقع الأمامية للجيش في جبهات محافظة الجوف.
وأكد بن عزيز أن الجيش الوطني سيظل السد المنيع الذي تتكسر عليه طموحات ملالي طهران عبر أدواتها المتمثلة في ميليشيات الحوثي الإرهابية.
مثمنا الدعم الكبير الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في إسناد المعركة التي يخوضها الشعب اليمني وقواته المسلحة لاستكمال تحرير الأراضي اليمنية واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة ميليشيات إيران الحوثية.