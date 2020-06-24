رجل أعمال هندي يصبح بين أغنى 10 مليارديرات في العالم

الأربعاء 24 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بات رجل الأعمال الهندي، موكيش أمباني، الذي يعتبر أغنى رجل في قارة آسيا، بين أثرى 10 مليارديرات في العالم، متفوقًا على عدد من مشاهير الاستثمار العالميين.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن أمباني هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"ريلاينس إندستريز"، وهي إحدى الشركات الأكثر قيمة في الهند، وقد ارتفعت ثروته مؤخرًا إلى قرابة 65 مليار دولار.

وبذلك يتفوق الهندي على مؤسس شركة "أوراكل" لاري إليسون، ووريثة شركة "لوريال"، الفرنسية فرانسواز بيتينكورت مايرز، ويأتي في المركز التاسع كأغنى شخص في العالم، وفقًا لمؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات.

تحت قيادة أمباني، نمت "ريلاينس" من شركة نفط وطاقة إلى تكتل تجاري مترامي الأطراف يضم متاجر بيع بالتجزئة، وشركات الهاتف المحمول وشبكات النطاق العريض، والمنصات الرقمية وغيرها.

ويأتي الإنجاز بعد وقت قصير من جمع أمباني أكثر من 16.5 مليار دولار من الاستثمارات في حوالي ثلاثة أشهر لتمويل ذراع التكنولوجيا الرقمية التابع لشركته "جيو بلاتفورمز".

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يوم الخميس الماضي، عن استثمار قرابة 1.5 مليار دولار أميركي في شركة "جيو بلاتفورمز" الهندية الرقمية.

وذلك بعدما أن حازت الشركة على العديد من الاستثمارات من قبل شركات عالمية منها، شركة فيسبوك، وصندوق سيلفر ليك الاستثماري، وشركة مبادلة للاستثمار.