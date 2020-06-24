الليلة آخر حلقة من مسلسل المؤسس عثمان.. مفاجئات جديدة

الأربعاء 24 يونيو-حزيران 2020 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات

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تعرض، مساء اليوم الأربعاء، الحلقة الأخيرة من المسلسل التركي الشهير “المؤسس عثمان” بموسمه الأول، والذي لاقى نجاحا واسعا. وسيكون عشاق “المؤسس عثمان” مع أحداث مثيرة في هذه الحلقة التي ستبث في تمام الساعة 20:00 بتوقيت تركيا، 18:00 بتوقيت غرينتش، وذلك على قناة ATV التركية.

ولم يعلن عن موعد بدء الموسم الثاني من المسلسل. وتدور أحداث مسلسل “المؤسس عثمان” حول الظروف الصعبة التي سبقت تأسيس الدولة العثمانية، من فقر وصراعات مستمرة ثم تتحول بقيادة الابن الأصغر لأرطغرل إلى دولة كبيرة غنية وقوية تهابها كل الدول الأخرى، حيث يؤسس عثمان جيشا قويا يواجه به أكبر الجيوش آنذاك من مغول وصليبيين وفرس وروم. أ

هم أبطال مسلسل “المؤسس عثمان”: بوراك أوزجيفيت يجسد دور “عثمان الأول” عائشة جوال جوناي تقوم بدور “زهرة خاتون” راغب سافاش في دور “دوندار” نورالدين سونماز في دور “بامسي” أصلهان كارلار مالهون في دور “خاتون زوجة عثمان”. يذكر أن حلقات “المؤسس عثمان” تصدرت “الترند” في تركيا، ووصلت إلى العالمية منذ أولى حلقاته التي بدأته منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2019.