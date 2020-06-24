شيخ من مأرب: كلمة وعشر سوى مأرب بعيدة عن الحوثيين ولن يدخلوها الا في حالة واحدة

الأربعاء 24 يونيو-حزيران 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 2612

أكد عضو مجلس الشورى اليمني، عضو البرلمان العربي الشيخ علوي الباشا بن زبع أن محافظة مأرب بعيدة على مليشيات الحوثي الانقلابية التابعة لإيران .

وكتب الشيخ بن زبع تغريدة رصدها (مأرب برس) على حسابه في تويتر، الاربعاء: مارب بعيدة كلمة وعشر سوى!.."نؤكد مارب قوية منيعة بالله سبحانه والهجومات الانتحارية الحوثية مجرد غرور ونزيف دماء يمنية".

واضاف: أن الحوثيين لن يدخلوا مأرب -بمشيئة الله- الا أن يكون ذلك في ظل سلام وتسوية شاملة.

على صعيد اخر أدان عضو مجلس الشورى، وعضو البرلمان العربي الشيخ بن زبع الاستهدافات الحوثية الإرهابية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على الاعيان المدنية ‎على المملكة العربية السعودية وفي ‎مأرب وغيرها من الاعيان المدنية.