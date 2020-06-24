عميد في الجيش اليمني يتحدث عن الوضع في قانية والتقدم نحو البيضاء ويبشر: ستسمعون ما يسركم «فيديو»

الأربعاء 24 يونيو-حزيران 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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قال عميد في الجيش اليمني الاربعاء ان مليشيات الحوثي تكبّدت خسائر كبيرة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء(وسط اليمن).

وأكد العميد ذياب القبلي قائد اللواء 143 مشاة، أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة في جبهة قانية شمالي البيضاء، كبّدوا مليشيات الحوثي الانقلابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف العميد القبلي، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن معنويات الجيش الوطني ورجال المقاومة في أعلى مستوياتها والعدو منهار ويولي الأدبار أمام ضربات الأبطال.

وقال قائد اللواء 143 مشاة، أن قوات الجيش والمقاومة مستعدون للتقدّم نحو استكمال تحرير محافظة البيضاء من مليشيات الحوثي الكهنوتية.. مضيفا: "إن شاء الله ستسمعون مايسرّكم خلال الأيام القادمة".

وتدور معارك عنيفة في جبهة قانية واستطاعت قوات الجيش والمقاومة من كسر هجوم حوثي كبير خلال الساعات الماضية.

واليوم شن طيران تحالف دعم الشرعية غارات استهدفت تجمعات وآليات لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة قانية شمالي البيضاء.