محافظة يمنية تبشر بانحسار فيروس كورونا

الأربعاء 24 يونيو-حزيران 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قال مكتب الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت اليوم الاربعاء أن مؤشرات الترصد تشير الى انحسار فيروس كورونا وذلك بفضل التعامل السليم من قبل المواطنين مع الإرشادات والتوجيهات الصحية التي انعكست في تعزيز الجانب الوقائي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطوارئ لمناقشة تقرير مكتب الصحة حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا والجهود المبذولة من قبل الطواقم الطبية لمواجهة الجائحة وتقديم الخدمات الطبية للمصابين.

وخلال الاجتماع الذي رأسه وكيل المحافظة المساعد عبدالهادي التميمي، طالب مدير مكتب الصحة الدكتور هاني العمودي بضرورة التغلب على الإشكاليات التي تواجه عمل بعض المرافق الصحية لتمكين الكوادر الطبية من القيام بمهامها والرفع بالاحتياجات والاشكاليات الى قيادة وزارة الصحة لاتخاذ المعالجات المناسبة.

وأكد وكيل المحافظة على التعاطي المسئول مع الجائحة من خلال أخذ الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس.

وأكدت اللجنة في الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة المساعد محمد الصيعري على زيادة الاهتمام ورعاية الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة والعمل على حمايتهم من خلال توعيتهم بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة، وتجنب التجمعات والازدحام.

وسجلت اليمن اول حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العاشر من ابريل الماضي وكانت بحضرموت واعلن بعد ذلك شفاء المصاب.