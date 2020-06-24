تقرير اقتصادي يكشف أرقام مخيفة عن وضع الريال اليمني وثلاث محافظات أكثر تضررا من حيث ارتفاع الأسعار

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كشف تقرير اقتصادي يمني، عن تراجع قيمة العملة المحلية (الريال) أكثر من 12% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وقال التقرير الصادر عن "مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي" إن التداعيات السلبية لفيروس كورونا، انعكس سلبا على الاقتصاد اليمني وأسعار السلع والمشتقات النفطية.
وأوضح أن الأسعار ارتفعت بنسب متفاوتة في مختلف المدن اليمنية، وسجلت العاصمة صنعاء أعلى ارتفاع بنسبة 16%، تلتها محافظتا حضرموت ومأرب.
ووصلت قيمة الدولار الأمريكي 625 ريال يمني في مناطق سيطرة الحوثيين، و 735 في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، منذ مطلع يونيو/حزيران الجاري.
وفقد الريال اليمني 176 بالمئة من قيمته خلال خمس سنوات من الحرب في اليمن كما فقد ما يقرب من 12 بالمئة من قيمته خلال الخمسة الا شهر الأولى من العام الحالي فقط وذلك مقارنة بما كان علية سعر صرف الريال مقابل الدولار في ديسمبر الماضي 2019م.
وأشار التقرير الى اختلاف أسعار صرف الريال اليمني في المناطق التي تديرها جماعة الحوثي عن تلك التي تديرها الحكومة الشرعية، اذ تبلغ نسبة الفارق 15 بالمئة لصالح الريال في مناطق سيطرة الحوثيين.