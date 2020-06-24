800 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وهي أدنى حصيلة ضحايا يومية لهذا البلد

الأربعاء 24 يونيو-حزيران 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت جامعة جونز هوبكنز، اليوم (الأربعاء)، تسجيل المتحدة لنحو 800 وفاة إضافية جراء (كوفيد-1) فضلا عن أكثر من 32 ألف إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهرت بيانات للجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أن العدد الإجمالي للوفيات جراء الجائحة في البلاد بلغ 121176 وفاة من أصل 2.342.739 إصابة.

وتمثّل الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرّرا من جائحة (كوفيد-19)، من حيث الإصابات والوفيات، وتتخطى سائر الدول بفارق شاسع.

وكانت الولايات المتّحدة سجّلت مساء الأحد 305 وفيات بالفيروس خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة ضحايا يومية منذ أشهر، إلا أن هذا التراجع لا يعني بالضرورة أن الوباء آخذ في الانحسار، حيث يرجع الانخفاض في أعداد الوفيات في العادة إلى آلية حصول "جونز هوبكنز" على البيانات من السلطات الصحية المحلية والتي غالباً لا تكون مكتملة في نهاية الأسبوع و في أول يوم عمل في الأسبوع الجديد.

وبعدما كانتا البؤرة الأساسية لكوفيد-19 في الولايات المتحدة، نجحت نيويورك ونيوجيرسي في السيطرة على الوباء الذي انتقل باتجاه الشمال الشرقي والغرب والجنوب، وبات يتفشى بوتيرة متسارعة في حوالى 20 ولاية أميركية أبرزها فلوريدا.

ومع تخفيف إجراءات الإغلاق تدريجياً في مختلف الولايات ونزول مئات آلاف المحتجّين إلى الشوارع في سائر أنحاء البلاد للتظاهر ضد العنصرية، زادت المخاوف من أن تشهد الولايات المتحدة موجة ثانية من تفشّي الوباء.