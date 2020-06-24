الجوف...مصرع مسؤول استخبارات مليشيات الحوثي ورئيس أمنها الوقائي

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لقيت قيادات عسكرية حوثية بارزة مصرعها في المعارك الدائرة مع الجيش الوطني بمحافظة الجوف.
وأكدت مصادر ميدانية ، مصرع مسؤول استخبارات الحوثيين في الجوف العميد رياض صلاح، ورئيس أمنهم الوقائي هناك العميد جمال القيز، في المعارك الدائرة هناك، والتي حررت فيها قوات الجيش اليمني مواقع شرقي مديرية الحزم عاصمة الجوف، كما أعادت فتح طريق يربط المحافظة بمأرب ونهم.
كما كشف مدير الإعلام بمحافظة الجوف، يحيى قمع، عن أن الجيش الوطني تمكن من أسر خبير متفجرات تابع لميليشيات الحوثي بحوزته كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة شرقي مديرية الحزم عاصمة المحافظة.
وأوضح في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، أن هذه المرة الثانية خلال أسبوع يقع فيها قيادي حوثي في قبضة الجيش الوطني.