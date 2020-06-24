رئيس البرلمان التركي يهاجم فرنسا ويضع شروط لها فى ليبيا

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أعلن رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، يوم أمس الثلاثاء، أن على الرئيس الفرنسي التفكير بالسلام في ليبيا والتخلي عن دعم خيار الحرب والمواجهة في هذه البلاد.
وجاءت تصريحات شنطوب بعد تغريدة على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "إن كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهتما بالسلام في ليبيا كما يدّعي، فعليه التخلي عن جر البلاد إلى الفوضى عبر دعمه لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، وأن يرى أن هذا الدعم لن يثمر بنتيجة".
وأضاف شنطوب، قائلا: "مبادرة تركيا في ليبيا تستند إلى القانون الدولي وغرض السلام الإقليمي"، مركزا على أن "محاولة ماكرون الذي يعتبره مواطنو بلاده فاشلا في العديد من المجالات على رأسها مكافحة كورونا، تغيير الأجندة عبر معارضته لتركيا، ما هي إلّا مؤشّر للعجز السياسي".
وأكد رئيس البرلمان التركي أن "على ماكرون القراءة الصحيحة لمكانة تركيا والتصرف وفقا لذلك".