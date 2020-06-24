مطالب جديدة للحوثيين تفاجئ المجتمع الدولي...ومقترحات غريفيت تذهب ادراج الرياح

الأربعاء 24 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- خاص

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قالت مصادر ديبلوماسية أن مليشيا الحوثي رفضت مؤخراً ورقة السلام الاخيرة المقدمة من المبعوث الخاص مارتن غريفثس.

وذكرت مصادر دبلوماسية تأكيدها رفض الحوثيون مقترحات ورقة السلام الاخيرة المقدمة من المبعوث الخاص مارتن غريفثس، والتي قبلت بها منذ فترة الحكومة الشرعية لليمن.

وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن ‏الرفض الحوثي لورقة المقترحات من قبل المبعوث الخاص باليمن، سترغم غريفيث على وضع مقترحات جديدة للطرفين مقبولة من قبلهما للتوصل الى السلام في ‎اليمن الذي يأن تحت طائلة الحرب والفقر وفيروس الكورونا، مؤكدة أن مليشيا الحوثي تقدموا بمطالب وتعديلات جديدة صعبة التحقيق. ووفق المصادر الدبلوماسية فإن المطالب كانت كالتالي.

أولاً

ان يصبحوا جزءا من اللجنة النفطية المعنية باستيراد وبيع النفط في اليمن، وبالتالي ووفقا لهذه المصادر يمكنهم حينها التحكم في النفط في جميع ارجاء اليمن.

ثانياً

الغاء الحاجة لاخذ اذن مسبق للرحلات الجوية من والى الاراضي التي يسيطرون عليها.