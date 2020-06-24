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اشتداد المعارك بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الإنتقالي في أبين.... وهذا أخر المستجدات

الأربعاء 24 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-خاص
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 اندلعت اشتباكات هي الأعنف بين الجيش الوطني ومليشيات الإنتقالي في شقرة وأسفرت المعارك عن سقوط 21 قتيلا ونحو 50 جريحا من مليشيات الإنتقالي.

وقالت مصادر محلية ان 30 جريحا من مليشيات الإنتقالي قد تم نقلهم الى مستشفى الرازي في جعار و 20 تم نقلهم الى عدن.

وذكرت مصادر عسكرية ان القوات الجيش الوطني كانت قد سيطرت على معسكر المحفر، التالبع لقوات مليشيات الحزام الامني في أبين، وأن قوات الجيش تتقدم في مختلف المحاور في أبين، وسط انهيار كبيرة في صفوف مليشيات الانتقالى .

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