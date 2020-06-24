كسر هجوم انتحاري لمليشيات الحوثي في البيضاء والقتلى بالعشرات

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افشلت قوات الجيش الوطني، بإسناد من المقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، ، هجوماً شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء.
وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة، بأن أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كسروا هجوماً انتحارياً شنّته الميليشيات الحوثية، في محاولة منها لتحقيق تقدم بمنطقة قانية، إلا أن محاولتها باءت بالفشل، مؤكداً أن الأبطال أصبحوا يطاردون عناصر الميليشيات الهاربة من أرض المعركة باتجاه منطقة الوهبية.
وأضاف بأن طيران التحالف العربي استهدف بنحو 10 غارات على تعزيزات تابعة للميليشيات الحوثية كانت في طريقها إلى الجبهة، وأسفرت عن تدميرها بالكامل.