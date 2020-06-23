الإمارات تعلن رسميا انها الأولى عالميا بنسبة التمثيل النسائي في هذا المجال

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أعلن رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش صباح الثلاثاء، أن دولة الإمارات احتلت المركز الأول عالميا في نسبة تمثيل المرأة في البرلمان.
وقال في كلمته الافتتاحية لجلسة المجلس الـ12 من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17: "نهنئ أنفسنا جميعا بحصول الدولة على المرتبة الأولى عالميا في مؤشر نسبة تمثيل المرأة في البرلمان".
وأضاف: "لعل هذه المرتبة الأولى عالميا تؤكد على حكمة قرار القيادة برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، وثقة القيادة والحكومة في دور المرأة في التنمية الوطنية، وتهيئة كل ما يلزم لبيئة وطنية مواتية لتبدع فيها المرأة، وليكون بذلها وعطاؤها ركنا أساسيا في بناء المستقبل، فقد أثبتت المرأة الإماراتية ذلك تماما في دور الانعقاد الأول لهذا الفصل التشريعي"