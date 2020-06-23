معين عبدالملك يناقش مع السفير الأمريكي الاعتداءات الحوثية على السعودية ويستعرض معه القضايا الثانوية في سقطرى وأبين

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استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن، كريستوفر هنزل، حيث جرى مناقشة عدد من المستجدات على ضوء التطورات الأخيرة في ظل استمرار التصعيد العسكري الحوثي وعدم استجابتها للهدنة المعلنة من الحكومة وتحالف دعم الشرعية، وكذا استهدافها للمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية بالطائرة المفخخة والصواريخ الباليستية التي اعترضتها قوات التحالف.
وأحاط رئيس الوزراء، السفير الأمريكي، بمجمل التطورات على مختلف الأصعدة بما في ذلك التزام الحكومة بتنفيذ اتفاق الرياض، والدعوة التي أعلنها تحالف دعم الشرعية لوقف التصعيد وعودة الأوضاع الى طبيعتها في سقطرى..
مشيرا الى ان استهداف الحوثيين للمناطق المدنية السعودية وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات مؤشر واضح على الهروب من استحقاقات السلام وتحدي الجهود الأممية والدولية لتخفيف معاناة الشعب اليمني..
معربا عن تقدير اليمن للولايات المتحدة وموقفها الثابت في دعم الشرعية وامن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه. بدوره عبر السفير الأمريكي، عن إدانة بلاده لمحاولة الاستهداف الحوثية للمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية واستمرار تصعيدها العسكري في الجبهات وضد المدنيين اليمنيين وعدم استجابتها للجهود الأممية لتحقيق السلام..
منوها بموقف الحكومة اليمنية الداعم لجهود السلام وكذا التزامها بتنفيذ اتفاق الرياض وما تبذله من جهود لتخفيف معاناة الشعب اليمني.