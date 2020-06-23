اعلان هام لليمنيين الذين تعذر حجهم هذا العام وكانوا قد دفعوا مبالغ أجور الحج

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اعلنت وزارة الأوقاف اليمنية اليوم الثلاثاء استرداد أجور خدمات الحج المدفوعة للوكالات، بعد القرار السعودي القاضي باقتصار الحج هذا الموسم على المتواجدين في المملكة فقط.
وفي بيان للوزارة وصل (مأرب برس) اعلن قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد، للحجاج اليمنيين الذين كان من المقرر حجهم لهذا العام ١٤٤١هجرية، التوجه إلى الوكالات لاسترداد مبالغ أجور خدمات الحج التي تم دفعها للوكالات كاملة، وذلك نظرا لما قررته وزارة الحج والعمرة السعودية من اقتصار الحج على الجنسيات المختلفة المتواجدة داخل المملكة، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا المستجد كوفيد ١٩.
وأهابت الوزارة بكافة الحجاج إلى سرعة استرداد مبالغهم في مدة أقصاها أسبوع ابتداء من تاريخ يوم غد ٢٤- ٠٦ - ٢٠٢٠م
ودعت الوزارة إلى الرفع لها في حال وجود أي ملاحظات حول استرداد المبالغ من أرباب الوكالات أو عند حدوث أي استقطاع من المبلغ المدفوع، وذلك على الايميل التالي Comhaj.ye@gmail.com.