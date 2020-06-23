هادي يبعث برقية عزاء للوزير الأسير اللواء الركن محمود الصبيحي

الثلاثاء 23 يونيو-حزيران 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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عزى الرئيس اليمني اليوم الثلاثاء وزير الدفاع المعتقل في سجون الحوثي، اللواء الركن محمود الصبيحي، بوفاة نجله ومرافقه.

وقالت وكالة سبأ: بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى الوزير الأسير البطل اللواء الركن محمود أحمد سالم الصبيحي القابع في زنازين الحوثي والى اولاده وكافة آل الصبيحة بوفاة نجله عبدالولي محمود الصبيحي ومرافقه محمود علي الداعري أثر حادث مروري مؤسف في منطقة رأس العارة(تقع بمحافظة لحج جنوب اليمن).

وعبر هادي عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع الرحمة والمغفرة وان يسكنهما فسيح جناته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.