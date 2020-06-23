تحليل.. لماذا هدد السيسي بالحرب في ليبيا وليس إثيوبيا؟ وثلاثة أسباب ستمنع اندلاع الحرب اعلان هام لليمنيين الذين تعذر حجهم هذا العام وكانوا قد دفعوا مبالغ أجور الحج هادي يبعث برقية عزاء للوزير الأسير اللواء الركن محمود الصبيحي السعودية تحدد شروطا لمن يرغب بأداء الحج هذا العام من بينها العمر بيان اماراتي حول الهجوم الحوثي الأخير على السعودية والتحالف يصرح بما حدث الدفاع اليمنية تعلن استشهاد قائد عسكري رفيع في معارك جبهة صرواح عاجل: الجيش اليمني يؤدب مليشيات الانتقالي ويمهد الطريق لاقتحام زنجبار.. آخر المستجدات شاهد: حاكم سقطرى المعين من الامارات حوثي يردد الصرخة الخمينية .. وتخادم ايراني اماراتي مكشوف مشروب سحري شبيه بالمياه الغازية يخلصك من الكرش في اسبوع.... وهذ هو السبب قوات مليشيات الإنتقالي تداهم منزل شقيق محافظ سقطرى
عزى الرئيس اليمني اليوم الثلاثاء وزير الدفاع المعتقل في سجون الحوثي، اللواء الركن محمود الصبيحي، بوفاة نجله ومرافقه.
وقالت وكالة سبأ: بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى الوزير الأسير البطل اللواء الركن محمود أحمد سالم الصبيحي القابع في زنازين الحوثي والى اولاده وكافة آل الصبيحة بوفاة نجله عبدالولي محمود الصبيحي ومرافقه محمود علي الداعري أثر حادث مروري مؤسف في منطقة رأس العارة(تقع بمحافظة لحج جنوب اليمن).
وعبر هادي عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع الرحمة والمغفرة وان يسكنهما فسيح جناته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.