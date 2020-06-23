الدفاع اليمنية تعلن استشهاد قائد عسكري رفيع في معارك جبهة صرواح

الثلاثاء 23 يونيو-حزيران 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-مأرب

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اعلنت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان في الجيش اليمني اليوم الثلاثاء استشهاد قائد عسكري رفيع في معارك مع الحوثيين في جبهة صرواح (غربي مأرب) .

حيث نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن ناجي علي حنشل، وقالت انه استشهد ومعه اثنين من أبطال القوات المسلحة وهو يؤدي واجبه الوطني والبطولي خلال مشاركته في قيادة عمليات دحر مليشيا الحوثي المتمردة وتحرير ما تبقى من تراب الوطن بمنطقة صرواح غربي مأرب.

وقال بيان النعي: ولقد خلّد الشهيد البطل تاريخا ناصعا من التضحية والنضال خلال حياته الحافلة بالعطاء والفداء والمواقف الوطنية الشجاعة في مختلف المراحل والمنعطفات التاريخية.. وكان واحدا من القادة الذين نذروا حياتهم وأنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عن مكتسبات وقيم الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية، كما كان من اوائل الضباط الذين هبوا مبكرا الى ميادين الشرف والتضحية لتحرير الوطن واستعادة الدولة والمؤسسات الدستورية ووقفوا في مقدمة الصفوف وشاركوا بشجاعة وثبات في قيادة عمليات دحر المليشيا الانقلابية في عدد من المواقع والمناطق.

واعتبر البيان ان برحيله تخسر القوات المسلحة واحدا من أصدق قاداتها الأوفياء للقسم والذين ساهموا في بناء وتطوير مؤسسة الوطن الدفاعية، وكان مثالا في القيادة والجندية والانضباط خلال المناصب التي تقلدها في مسيرته العسكرية، وسجل بطولات نادرة في مختلف المعارك الوطنية ومواجهة مشاريع الإمامة والفوضى والعبث.

وتابع: وإن القوات المسلحة وهي تنعي واحدا من القادة البارزين؛ تؤكد عزمها والتزامها بالمضي نحو استكمال معركة الكفاح حتى تحرير كل تراب الوطن واستعادة دولته وأمنه واستقراره والانتقال لبناء دولته ومستقبله، والسير على درب الشهداء الأبرار حتى تحقيق كامل الأهداف المنشودة وحتى يعود اليمن سعيدا وسالما ومزدهرا ويستعيد مكانته في محيطه العربي والإقليمي.

وعبّرت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة عن الفخر والاعتزاز بتضحيات قادة وأفراد الجيش الوطني وإلى جانبهم رجال المقاومة والأشقاء في قوات تحالف دعم الشرعية، وما يسطرونه من بطولات نادرة لمواجهة المليشيا المتمردة والجماعات الارهابية في مختلف المواقع والميادين على امتداد ربوع الوطن الغالي.

كما عبّرت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان عن صادق التعازي وعظيم المواساة لأسرة وذوي الشهداء ولزملائهم في القوات المسلحة.. سائلين الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع مغفرته ويسكنهم فسيح جنانه.