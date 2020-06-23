عاجل: الجيش اليمني يؤدب مليشيات الانتقالي ويمهد الطريق لاقتحام زنجبار.. آخر المستجدات

الثلاثاء 23 يونيو-حزيران 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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حققت قوات الجيش اليمني انتصارات جديدة وحررت عدة مواقع باتجاه زنجبار عاصمة محافظة ابين (جنوبي اليمن).

واندلعت المعارك اليوم الثلاثاء اثر هجوم شنته مليشيات الانتقالي على أحد مواقع الجيش في منطقة الشيخ سالم بمحافظة أبين وتمكنت القوات من كسر الهجوم والتصدي له.

ونقل مأرب برس عن مصدر عسكري قوله أن مليشيات الانتقالي هاجمت مواقع الجيش لكن محاولتها باءت بالفشل عقب إستبسال وثبات أبطال الجيش وكسر الهجوم.

وأضاف المصدر أن أفراد الجيش عقب الهجوم ،هاجموا مواقع مليشيات الانتقالي وتمكنوا من السيطرة على عدد من المواقع واغتنام دبابة وثلاثة اطقم، فيما يتم حاليا تمشيط وتأمين المواقع التي تم السيطرة عليها.

وأكد المصدر أن خسائر المليشيات بالعشرات بين قتيل وجريح مشيرا الى وصول عدد من سيارات الإسعاف إلى مستشفيات أبين والبعض منها تم نقلهم إلى عدن نتيجة اصابتهم الخطر.

وتتركز المعارك في الاثناء في منطقة الشيخ سالم؛ والسيطرة الكاملة عليها ، تمهد الطريق امام قوات الشرعية لاقتحام زنجبار عاصمة ابين والتي تقع على بعد اربعة كيلو فقط.