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شاهد: حاكم سقطرى المعين من الامارات حوثي أدى الصرخة الخمينية .. وتخادم ايراني اماراتي مكشوف

الثلاثاء 23 يونيو-حزيران 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص
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الثقلي في مكتب محافظ سقطرى

تداول ناشطون فيديو قصير للمدعو رأفت الثقلي المعين من قبل الامارات حاكما لسقطرى او ما يسمى رئيسا للادارة الذاتية في سقطرى.

ويظهر الثقلي في الفيديو الذي يعود للعام 2015 وهو يردد الصرخة الحوثية علي قناة المسيرة مادحا شعار جماعة الحوثي وايران.

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ونصبت مليشيات الانتقالي الثقلي حاكما في سقطرى عقب اقتحامها عاصمة المحافظة والسيطرة على المقار الحكومية يوم الجمعة الماضية.

وظهر الثقلي يوم السبت في مكتب محافظ سقطرى رمزي محروس الذي غادر اليمن الى عمان - شاكرا الامارات على ما تقدمه من دعم لهم.

وكان الكاتب والمحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي كشف في تغريدة رصدها مأرب برس على حسابه في تويتر عن ان من قاد الهجوم الاخير على سقطرى هو رأفت الثقلي وقال انه تلقى تدريبات في الضاحية الجنوبية ببيروت.

ويكشف هذا التعيين لهذه الشخصية عن تخادم اماراتي ايراني، كما لم يستبعد متابعون ان يكون ضمن الاتفاقات التي توصلت اليها ايران مع الوفد الامني الاماراتي الذي زار طهران قبل فترة.

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