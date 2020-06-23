قوات مليشيات الإنتقالي تداهم منزل شقيق محافظ سقطرى

الثلاثاء 23 يونيو-حزيران 2020 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-خاص

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قالت مصادر محلية ان قوات من مليشيات المجلس الإنتقالي داهمت منزل ناظم محروس "شقيق المحافظ رمزي محروس في محافظة سقطرى.

وبحسب المصادر، فإن ناظم محروس كان قد غادر يوم امس سقطرى واتجه الى محافظة المهرة.

وأفات مصادر مطلعة من جزيرة سقطرى بأن العناصر المسلحة التابعة لمليشيات المجلس الانتقالي في محافظة سقطرى بدءت حملة شرسه للتهجير القسري للمواطنين اليمنيين بعد يومين من سيطرتها بقوة السلاح على مقرات السلطة المحلية في مدينة حديبو مركز محافظة سقطرى.