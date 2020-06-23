مشروب سحري شبيه بالمياه الغازية يخلصك من الكرش في اسبوع.... وهذ هو السبب قوات مليشيات الإنتقالي تداهم منزل شقيق محافظ سقطرى تعرف على ...أفضل طريقة في استخدام خرائط غوغل من دون إنترنت الجيش السوداني يعلن صد هجوماً لقوات إثيوبية على أراضيها البرلمان اليمني يخرج عن صمته ويشكل لجان لتحقيق في خسارة سقطرى ومناطق في البيضاء إضراب جزئي الأصحاب محطات الكهرباء الخاصة في صنعاء ..وهذا هو السبب قتلى وجرحى من مليشيات الحوثي في موجهات هي الأعنف وهذا اخر المستجدات من خط المواجهة في نهم توسع نطاقة الى 13 منزلاً.. اندلاع حريق هائل في صنعاء ..والسبب قيادي "حوثي" هكذا خدع مراهقو تيك توك ترمب؟ أول غضب وانزعاج أوروبي من تصريحات السيسي بخصوص تدخله العسكري في ليبيا
قالت مصادر محلية ان قوات من مليشيات المجلس الإنتقالي داهمت منزل ناظم محروس "شقيق المحافظ رمزي محروس في محافظة سقطرى.
وبحسب المصادر، فإن ناظم محروس كان قد غادر يوم امس سقطرى واتجه الى محافظة المهرة.
وأفات مصادر مطلعة من جزيرة سقطرى بأن العناصر المسلحة التابعة لمليشيات المجلس الانتقالي في محافظة سقطرى بدءت حملة شرسه للتهجير القسري للمواطنين اليمنيين بعد يومين من سيطرتها بقوة السلاح على مقرات السلطة المحلية في مدينة حديبو مركز محافظة سقطرى.