توسع نطاقة الى 13 منزلاً.. اندلاع حريق هائل في صنعاء ..والسبب قيادي "حوثي" هكذا خدع مراهقو تيك توك ترمب؟ أول غضب وانزعاج أوروبي من تصريحات السيسي بخصوص تدخله العسكري في ليبيا دول خليجية تتفق على إصدار عملة موحدة أنقرة ترحل أمريكية متزوجة من قس تركي .. لهذه الأسباب الجيش الإسرائيلي يتدرب على حرب مقبلة مع إحدى الدول العربية الحوثيون يطلقون أسطولا من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه مدن المملكة.. والتحالف يتابع مساراتها أميرة سعودية تعمل في مجال تصميم الأزياء .. تكشف عن 80 مهنة السعودية تعلن رسميا من سيسمح لهم الحج لهذا العام ومن أي دول حزب الإصلاح في محافظة المهرة يقدم رؤية خاصة للنأي بالمحافظة عن الصراع .. تعرف عليها
اندلع حريق هائل مساء اليوم الاثنين بأحد الأحياء السكنية بالعاصمة صنعاء توسع نطاقة الى 13 منزلاً.
وذكرت مصادر محلية "لمارب برس"بأن حريقاً هائلا اندلع في منزل القيادي الحوثي عبد السلام الحاكم في حي السنينة بالعاصمة صنعاء.
واوضحت المصادر بأن الحريق كان ناجما عن اشتعال الحرائق في مخزن أرضي بمنزل القيادي الحوثي الحاكم الذي كان ممتلئ بكميات كبيرة من المشتقات النفطية التي تباع في السوق السوداء توسع نطاقه الى عدد من المنازل المجاورة.
وعن الخسائر البشرية لم يتسنى للمصادر حتى اللحظة معرفة حجمها.
يذكر بأن العاصمة صنعاء وجميع المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية تشهد منذ ايام أزمة مشتقات نفطية غير مسبوقة افتعلتها المليشيات لتغذية مجهودها الحربي ضد ابناء الشعب اليمني.