الثلاثاء 23 يونيو-حزيران 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص

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اندلع حريق هائل مساء اليوم الاثنين بأحد الأحياء السكنية بالعاصمة صنعاء توسع نطاقة الى 13 منزلاً.

وذكرت مصادر محلية "لمارب برس"بأن حريقاً هائلا اندلع في منزل القيادي الحوثي عبد السلام الحاكم في حي السنينة بالعاصمة صنعاء.

واوضحت المصادر بأن الحريق كان ناجما عن اشتعال الحرائق في مخزن أرضي بمنزل القيادي الحوثي الحاكم الذي كان ممتلئ بكميات كبيرة من المشتقات النفطية التي تباع في السوق السوداء توسع نطاقه الى عدد من المنازل المجاورة.

وعن الخسائر البشرية لم يتسنى للمصادر حتى اللحظة معرفة حجمها.

يذكر بأن العاصمة صنعاء وجميع المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية تشهد منذ ايام أزمة مشتقات نفطية غير مسبوقة افتعلتها المليشيات لتغذية مجهودها الحربي ضد ابناء الشعب اليمني.