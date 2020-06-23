هكذا خدع مراهقو تيك توك ترمب؟

الثلاثاء 23 يونيو-حزيران 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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لم يملأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ساحة مسيرته الانتخابية إلى أكثر من 19 ألف شخص، مساء (السبت)، رُغم التباهي بأن نحو مليون شخص حجزوا تذاكر للحضور إلى تولسا في ولاية أوكلاهوما، بحسب موقع «CNN».

ربما كان العديد من أولئك الذين طلبوا التذاكر يتصيدون الرئيس - في حيلة نُظمت بشكل رئيسي من خلال منصة التواصل الاجتماعي تيك توك - TikTok.

في الأسبوع الماضي، غرد ترمب بأن «ما يقرب من مليون شخص طلبوا تذاكر رالي ليلة السبت في تولسا، أوكلاهوما!».

وقال مسؤول محلي إنهم توقعوا ظهور 100 ألف شخص بالقرب من ساحة الفعالية. ولكن يوم السبت، لم يملأ الحاضرون المسجلون الساحة.

تم بذل جهد منسق على تطبيق تيك توك في الأيام التي سبقت مسيرة ترمب يوم السبت، ما شجع الناس على التسجيل عبر الإنترنت للحدث المجاني وعدم الحضور

وقال مدير حملة ترمب الرئاسية 2020 براد بارسكال (الأحد): «اليساريون والمتصيدون على الإنترنت يعتقدون أنهم بطريقة ما أثروا على الحضور، ولا يعرفون ما يتحدثون عنه أو كيف تعمل مسيراتنا».

وأضاف بارسكال أن «التسجيل في مسيرة يعني أنك قمت بالرد على رقم هاتف خليوي ونستمر في التخلص من الأرقام المزيفة، كما فعلنا مع عشرات الآلاف في مسيرة تولسا، في حساب مجموع الحضور المحتمل لدينا. لا تحسب طلبات التذكرة المزيفة هذه أبدًا كعامل في تفكيرنا».

وذكرت CNN في وقت سابق أن مسؤولًا في حملة ترمب رفض اقتراحًا بأن مثل هذه الأشياء لعبت دورًا في الإقبال، قائلة: «لقد حصلنا على 300 ألف اشتراك حقيقي من الجمهوريين الذين صوتوا في الانتخابات الأربعة الماضية. هؤلاء ليسوا أطفال تيك توك. كان الخوف من الاحتجاجات العنيفة. هذا واضح مع قلة العائلات والأطفال في المسيرة. لدينا عادة آلاف العائلات».

وغردت النائبة الديمقراطية ألكسندرا أوكاسيو كورتيز في تعليقها على مدير حملة ترمب براد بارسكال: «لقد هزّك المراهقون للتو على تيك توك الذين غمروا حملة ترمب مع حجوزات التذكرة المزيفة، وخدعوك لتعتقد بأن مليون شخص أرادوا» ملء الساحة خلال جائحة كورونا.