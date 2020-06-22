توسع نطاقة الى 13 منزلاً.. اندلاع حريق هائل في صنعاء ..والسبب قيادي "حوثي" هكذا خدع مراهقو تيك توك ترمب؟ أول غضب وانزعاج أوروبي من تصريحات السيسي بخصوص تدخله العسكري في ليبيا دول خليجية تتفق على إصدار عملة موحدة أنقرة ترحل أمريكية متزوجة من قس تركي .. لهذه الأسباب الجيش الإسرائيلي يتدرب على حرب مقبلة مع إحدى الدول العربية الحوثيون يطلقون أسطولا من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه مدن المملكة.. والتحالف يتابع مساراتها أميرة سعودية تعمل في مجال تصميم الأزياء .. تكشف عن 80 مهنة السعودية تعلن رسميا من سيسمح لهم الحج لهذا العام ومن أي دول حزب الإصلاح في محافظة المهرة يقدم رؤية خاصة للنأي بالمحافظة عن الصراع .. تعرف عليها
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر برغر، اليوم الاثنين، أن عدم الاستقرار في ليبيا يتخذ "بشكل واضح" بعدا إقليم يا، وأنه من الضروري البحث بشكل عاجل عن حل للصراع.
وقال برغر، في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال ما إذا كانت برلين منزعجة من تصريحات السيسي: "نعم، إن عدم الاستقرار في ليبيا يأخذ بعدا إقليميا بشكل واضح، لذا هناك حاجة ملحة لحله. لذلك، نواصل المفاوضات مع جميع الأطراف ونؤثر على الأطراف المتنازعة لمواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة".
وأضاف برغر، في الوقت نفسه أنه لم يكن على علم شخصي بتصريحات الرئيس المصري. وأضاف أن برلين دعت مرة أخرى جميع الأطراف إلى الامتثال لحظر الأسلحة.
بدوره، قال ممثل مجلس الوزراء، ستيفن سايبرت، إن موقف برلين لا يزال هو نفسه، بأنه يجب على أطراف النزاع احترام الهدنة والسعي إلى حل سياسي.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال، في تصريحات له أول أمس السبت، أثناء زيارة للمنطقة العسكرية الغربية بمحافظة مرسى مطروح، غربي البلاد، إن "التدخلات الأجنبية في ليبيا أسهمت في بناء ملاذات آمنة للعنف والإرهاب"، مضيفا أن "أي تدخل مباشر للدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية".
كما أكد الرئيس المصري استعداد بلاده لتدريب وتسليح شباب القبائل الليبية لمواجهة التدخلات الخارجية.