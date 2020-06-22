أول غضب وانزعاج أوروبي من تصريحات السيسي بخصوص تدخله العسكري في ليبيا

الإثنين 22 يونيو-حزيران 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر برغر، اليوم الاثنين، أن عدم الاستقرار في ليبيا يتخذ "بشكل واضح" بعدا إقليم يا، وأنه من الضروري البحث بشكل عاجل عن حل للصراع.

وقال برغر، في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال ما إذا كانت برلين منزعجة من تصريحات السيسي: "نعم، إن عدم الاستقرار في ليبيا يأخذ بعدا إقليميا بشكل واضح، لذا هناك حاجة ملحة لحله. لذلك، نواصل المفاوضات مع جميع الأطراف ونؤثر على الأطراف المتنازعة لمواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأضاف برغر، في الوقت نفسه أنه لم يكن على علم شخصي بتصريحات الرئيس المصري. وأضاف أن برلين دعت مرة أخرى جميع الأطراف إلى الامتثال لحظر الأسلحة.

بدوره، قال ممثل مجلس الوزراء، ستيفن سايبرت، إن موقف برلين لا يزال هو نفسه، بأنه يجب على أطراف النزاع احترام الهدنة والسعي إلى حل سياسي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال، في تصريحات له أول أمس السبت، أثناء زيارة للمنطقة العسكرية الغربية بمحافظة مرسى مطروح، غربي البلاد، إن "التدخلات الأجنبية في ليبيا أسهمت في بناء ملاذات آمنة للعنف والإرهاب"، مضيفا أن "أي تدخل مباشر للدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية".

كما أكد الرئيس المصري استعداد بلاده لتدريب وتسليح شباب القبائل الليبية لمواجهة التدخلات الخارجية.