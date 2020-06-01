أنقرة ترحل أمريكية متزوجة من قس تركي .. لهذه الأسباب

الإثنين 22 يونيو-حزيران 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف قس تركي أن سلطات بلاده، قامت بترحيل زوجته الأمريكية “لأسباب دينية”، معتبرا أن إصدار إدارة الهجرة بوزارة الداخلية في تركيا قرارا مفاجئا بترحيلها تسبب بـ”آلام كبيرة للعائلة”.

وأكد الزوج التركي، القس صوباشي جولار، أن القرار تسبب في آلام لا يمكن وصفها، قائلا: “إذا ارتكبنا جرما حاكمونا!”.

وتحمل الزوجة جوي آنا كرو الجنسية الأمريكية وتعيش في تركيا منذ 10 سنوات مع زوجها وأولادهما، ولكنها فوجئت بالسلطات التركية تخطرها بضرورة مغادرة البلاد قبل 10 أيام.

وطلبت جوي آنا من السلطات التركية تمديد تصريح الإقامة العائلية برفقة زوجها تركي الجنسية، إلا السلطات رفضت الطلب دون توضيح.

وأفادت الزوجة بأن القرار ورد فيه فقط عبارة: “تم رفض طلب تمديد الإقامة لأسباب أخرى”، دون الإفصاح عنها.

وتقدم القس صوباشي جولار بطلب للمحكمة المختصة للاعتراض على قرار وزارة الداخلية، موضحا أن أعمار أبنائهم الثلاثة تتراوح بين 4 أشهر و4 سنوات، مطالبا بإلغاء قرار الرفض لأنه قد يؤدي إلى تدمير أسرته.

يذكر أنه في عام 2018 وقعت أزمة بين تركيا والولايات المتحدة بسبب اعتقال القس الأمريكي أندرو برونسون لمدة عامين، بزعم علاقته بتنظيمات إرهابية، واضطرت أنقرة للإفراج عنه تحت وطأة ضغوط اقتصادية كادت تودي بقيمة عملتها وتزعزع اقتصادها.