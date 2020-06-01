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الحوثيون يطلقون أسطولا من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه مدن المملكة.. والتحالف يتابع مساراتها

الإثنين 22 يونيو-حزيران 2020 الساعة 10 مساءً / مارب برس - واس
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراضه عددا من الطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

وجاء في بيان صدر عن المتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن القوات التابعة للمليشيات الحوثية قامت مساء اليوم الاثنين بإطلاق عدد من الطائرات بدون طيار مفخخة باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

وأكد أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض عدد منها، وتتابع البقية.

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