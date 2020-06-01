هكذا خدع مراهقو تيك توك ترمب؟ أول غضب وانزعاج أوروبي من تصريحات السيسي بخصوص تدخله العسكري في ليبيا دول خليجية تتفق على إصدار عملة موحدة أنقرة ترحل أمريكية متزوجة من قس تركي .. لهذه الأسباب الجيش الإسرائيلي يتدرب على حرب مقبلة مع إحدى الدول العربية الحوثيون يطلقون أسطولا من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه مدن المملكة.. والتحالف يتابع مساراتها أميرة سعودية تعمل في مجال تصميم الأزياء .. تكشف عن 80 مهنة السعودية تعلن رسميا من سيسمح لهم الحج لهذا العام ومن أي دول حزب الإصلاح في محافظة المهرة يقدم رؤية خاصة للنأي بالمحافظة عن الصراع .. تعرف عليها رد ناري من أثيوبيا على مصر السيسي بخصوص سد النهضة .. وتوعد صارم
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراضه عددا من الطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.
وجاء في بيان صدر عن المتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن القوات التابعة للمليشيات الحوثية قامت مساء اليوم الاثنين بإطلاق عدد من الطائرات بدون طيار مفخخة باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.
وأكد أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض عدد منها، وتتابع البقية.