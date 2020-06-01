السعودية تعلن رسميا من سيسمح لهم الحج لهذا العام ومن أي دول

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قررت السلطات السعودية تنظيم أداء مناسك الحج لهذا العام بأعداد "محدودة جدا"، تقتصر على الموجودين في المملكة من جنسيات مختلفة بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا.
وذكرت وزارة الحج السعودية في بيان أصدرته اليوم الاثنين: "في ظل استمرار هذه الجائحة، وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم، وازدياد معدلات الإصابات عالميا، فقد تقرر إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة".
وقالت الوزارة إن هذا القرار تم اتخاذه "حرصا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية".
وشدد البيان على أن الحكومة السعودية "تتشرف بخدمة ملايين الحجاج والمعتمرين في كل عام"، وتؤكد أن "هذا القرار يأتي من حرصها الدائم على أمن قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم حتى عودتهم إلى بلدانهم".
ستقام شعيرة الحج هذا العام بأعداد محدودة من جنسيات مختلقة من داخل المملكة العربية السعودية مع اجراءات احترازية دقيقة حفاظًا على امن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، حمانا الله واياكم من هذه الجائحة وتقبل