حزب الإصلاح في محافظة المهرة يقدم رؤية خاصة للنأي بالمحافظة عن الصراع .. تعرف عليها

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قدم التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة لقيادة السلطة المحلية، مقترح ميثاق شرف للنأي بالمحافظة عن أي صراع.
واقترح الإصلاح في رسالة وجهها إلى محافظ المحافظة، اقترح الاتفاق على ميثاق شرف جامع لكل المكونات السياسية والحزبية والاجتماعية والشبابية يؤكد فيه على جعل مصلحة المهرة فوق كل اعتبار والحفاظ على النسيج الاجتماعي والاصطفاف خلف قيادة السلطة المحلية واحترام مؤسسات الدولة الشرعية.
كما يشمل مقترح الإصلاح تبني خطاب اعلامي بناء يخدم عملية البناء والتنمية والاستقرار والأمن في المحافظة.
وينص مقترح الإصلاح على تنسيق جهود التوعية لمواجهة وباء کوفید ۱۹، وبذل مزيدا من الجهود في سبيل تفعيل أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة.
مأرب برس يعيد نشر نص المقترحات
الاستاذ / محمد علي ياسر
محافظ محافظة المهرة - رئيس المجلس المحلي المحترم
بعد التحية والتقدير...
يتقدم اليكم المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة بأطيب التحايا واجل التبريكات ويتمني لكم النجاح والتوفيق في مهامكم اليومية في خدمة الوطن.
نظرا للمستجدات على الساحة اليمنية فإننا نتقدم إلى سيادتكم بمقترحات لمصلحة المحافظة ونعرف حرصكم على مصلحة المحافظة وامنها واستقرارها وهي كالاتي:
المحور الأول :
من أجل الحفاظ على لحمة ووحدة الصف وتجنيب محافظتنا استيراد أي صراع فإننا نقترح الاتفاق على ميثاق شرف جامع لكل المكونات السياسية والحزبية والاجتماعية والشبابية يؤكد فيه على جعل مصلحة المهرة فوق كل اعتبار والحفاظ على النسيج الاجتماعي والاصطفاف خلف قيادة السلطة المحلية واحترام مؤسسات الدولة الشرعية.
المحور الثاني :
تبني خطاب اعلامي بناء يخدم عملية البناء والتنمية والاستقرار والأمن.
المحور الثالث : تنسيق جهود التوعية لمواجهة وباء کوفید ۱۹ شاكرين لكم جهودكم في النهوض بالعمل التنموي والخدمي آملين منكم بذل مزيدا من الجهود في سبيل تفعيل اجهزة ومؤسسات الدولة.
وتقبلوا خالص الشكر والتقدير.
مختار محمد سعيد عويض رئيس المكتب التنفيذي للاصلاح محافظة المهرة.