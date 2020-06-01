أنقرة ترحل أمريكية متزوجة من قس تركي .. لهذه الأسباب الجيش الإسرائيلي يتدرب على حرب مقبلة مع إحدى الدول العربية الحوثيون يطلقون أسطولا من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه مدن المملكة.. والتحالف يتابع مساراتها أميرة سعودية تعمل في مجال تصميم الأزياء .. تكشف عن 80 مهنة السعودية تعلن رسميا من سيسمح لهم الحج لهذا العام ومن أي دول حزب الإصلاح في محافظة المهرة يقدم رؤية خاصة للنأي بالمحافظة عن الصراع .. تعرف عليها رد ناري من أثيوبيا على مصر السيسي بخصوص سد النهضة .. وتوعد صارم فنانة مصرية شهيرة تقرر الاعتزال بدون مقدمات بعد تقديمها 40 مسلسلا وترفض اكشف الاسباب الحكومة اليمنية ترد على بيان السعودية حول انقلاب سقطرى وترحب وفق هذه الشروط لماذا هبطت أسهم البنوك الإماراتية
أعلنت الفنانة المصرية داليا إبراهيم اليوم الاثنين، عن قرار اعتزالها الفن قائلة: "قررت الاعتزال بعد 40 مسلسلا و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة 3 أفلام طويلة شكرا".
ووفقا لوسائل الإعلام المصرية لم تفصح داليا عن سبب اعتذارها، ويبدو أنه بسبب قلة تواجدها في الأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة.
يذكر أن الفنانة داليا إبرهيم قد بدأت التمثيل في سن صغيرة، وهي حاصلة على ليسانس آداب قسم المسرح، واكتشفها الفنان محمد صبحي عندما انضمت لفرقة "بالعربي الفصيح".
وعملت معه في هذه المسرحية، وقدمت معه بعد ذلك مسرحية "ماما أمريكا"، وعرفها الجمهور جيدا في مسلسل عائلة ونيس، لها عدة تجارب في السينما هي "دعاء" و"قشر البندق" و"القتل اللذيذ" و"مبروك وبلبل" و"شباب رايح جاي" و"كلمني شكرا".
وتوالت مشاركاتها في المسلسلات بعد ذلك ومنها "الحسن البصري" و"حرس سلاح" مع عزت العلايلي، و"أبيض في أبيض" مع ممدوح عبد العليم، و"الليل وآخره" مع يحيى الفخراني، و"كناريا وشركاه" و"الدم والنار" مع فاروق الفيشاوي.
وتعد هذه هي الفنانة الثانية التي تعلن اعتزالها من الوسط الفني في مصر اليوم الاثنين، حيث أعلنت الفنانة المصرية الشابة انجي خطاب اعتزالها التمثيل، وكتبت على "فيسبوك": "بعد تفكير طويل أوي قررت اعتزال مهنة التمثيل قالو عليا موهوبة بس للأسف الموهبة وحدها لا تكفي".