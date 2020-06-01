شابة مصرية حسناء بحثت عن زوج على «فيسبوك»

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قالت فتاة مصرية، تدعى مها أسامة، عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك، إنها أقيلت من عملها بعدما أعلنت أنها تعرض طلباً للزواج، وتبحث عن عريس لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ونقلت صحيفة اليوم السابع الخاصة عن مها أسامة (32 عاماً)، الأحد، قولها: «خسرت شغلي، بس إن شاء الله اللي جاي أحسن».
وكانت الفتاة ظهرت في بث مباشر عبر حسابها الشخصي قالت فيه: «أنا مها أسامة عندي 32 سنة، وعارضة نفسي للجواز على فيسبوك، وعارفة أنا القرار مش سهل وهيجيبلي مشاكل كتيرة».
وأشارت إلى أنه على المتقدم لزواجها أن يكون جاداً ويريد الزواج ومحترماً. وتابعت «اللي شايف نفسه جاد يبعتلي أنا مش هتكلم عن نفسي كتير ومش هقول تفاصيل بس اللي مهتم يعرف تفاصيل هيعرف يوصلي إزاى».