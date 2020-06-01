دولة أوروبية جديدة تعلن عن تصفير الوفيات بكورونا للمرة الأولى

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أعلنت السلطات الصحية الهولندية، أنها سجلت 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، وصفر وفيات.
وهذا أول يوم لا يسجل فيه المعهد الوطني للصحة أي وفيات جديدة بسبب الفيروس منذ التاسع من مارس.
وتراجعت الإصابات في هولندا تدريجيا منذ أن بلغت ذروتها في بداية أبريل.
كما خففت تدريجيا إجراءات العزل العام رغم استمرار قواعد التباعد الاجتماعي.
وكانت الشرطة الهولندية اعتقلت في لاهاي عشرات الأشخاص أمس الأحد، رفضوا الانصراف من احتجاج نظموه ضد قيود التباعد الاجتماعي، التي فرضتها الحكومة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.