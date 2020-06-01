آخر الاخبار

شاب سعودي يتسبب بكارثة في المملكة .. خلال ساعات ينقل فيروس كورونا إلى 21 فردا من 4 عائلات أسطورة المصارعة الحرة.. يعلن اعتزاله شابة مصرية حسناء بحثت عن زوج على «فيسبوك» برلماني يمني يفجر فضائح صادمة.. كيف باع البركاني غالبية كتلة المؤتمر الشعبي العام للإمارات - فيديو السعودية تعلن رسميا عن موقفها مما يجري في سقطرى وأبين وتوجه دعوة عاجلة للشرعية والمجلس الانتقالي دولة أوروبية جديدة تعلن عن تصفير الوفيات بكورونا للمرة الأولى انتقاد كويتي للمجلس الانتقالي الجنوبي .. التطورات في سقطرى تصب لصالح الحوثيين ضربة قاسية للحوثيين في قانية البيضاء ومصدر عسكري يتحدث عن سحق مجاميع حاولت التسلل مسئول ايراني كبير يؤكد تغير مواقف الإمارات ويدعو الرياض لحوار دون شروط تحركات سعودية عليا بخصوص الملف الليبي .. واجتماع عاجل لجامعة الدول العربية .. تفاصيل

انتقاد كويتي للمجلس الانتقالي الجنوبي .. التطورات في سقطرى تصب لصالح الحوثيين

الإثنين 22 يونيو-حزيران 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص
عدد القراءات 911

 

وجه أمين سر اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي/محمد العرادة نصيحة إلى قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي بعد الانقلاب العسكري المدعوم من قبل الامارات وسيطرته على محافظة سقطرى بالكامل.

وقال العرادة في تدوينة له على "تويتر"‏تطور الأحداث العسكرية الأخيرة في محافظة سقطرى اليمنية وما نتج عنها من اعتداء غير مبرر من قبل عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي وإسقاط عاصمة المحافظة.

وأشار العرادة إلى أن هذا التطور الخطير يصب في خدمة عدو اليمن الحوثي..متسائلاً:" ‏هل يدرك الانتقالي الجنوبي أنّ العمىٰ قد أصابه؟.

واستطرد قائلاً:" كم نبه أن المعركة اليوم يفترض أنْ تكون مع العدو الذي يشكل الخطر الأكبر علىٰ اليمن، وأي معارك جانبية هي هدية مجانية للحوثي.

واختتم العرادة بالقول"، ثقتنا بالحكمة اليمانية وإعادة ترتيب الصفوف وتجاوز الخلافات والتوجه الجماعي نحو استكمال تحرير اليمن من الحوثيين.

إقراء أيضاً
برلماني يمني يفجر فضائح صادمة.. كيف باع البركاني غالبية كتلة المؤتمر الشعبي العا
السعودية تعلن رسميا عن موقفها مما يجري في سقطرى وأبين وتوجه دعوة عاجلة للشرعية وا
ضربة قاسية للحوثيين في قانية البيضاء ومصدر عسكري يتحدث عن سحق مجاميع حاولت التسلل
مسئول ايراني كبير يؤكد تغير مواقف الإمارات ويدعو الرياض لحوار دون شروط
مصدر مسئول في الحكومة اليمنية يكشف حقيقة الاتفاق مع أرامكو السعودية على نفط «الم
وقعوا في كمين للجيش وتم الاطباق عليهم بعد استدراجهم .. قتلى من الحوثيين شرق صنعا
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس