انتقاد كويتي للمجلس الانتقالي الجنوبي .. التطورات في سقطرى تصب لصالح الحوثيين

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وجه أمين سر اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي/محمد العرادة نصيحة إلى قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي بعد الانقلاب العسكري المدعوم من قبل الامارات وسيطرته على محافظة سقطرى بالكامل.
وقال العرادة في تدوينة له على "تويتر"تطور الأحداث العسكرية الأخيرة في محافظة سقطرى اليمنية وما نتج عنها من اعتداء غير مبرر من قبل عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي وإسقاط عاصمة المحافظة.
وأشار العرادة إلى أن هذا التطور الخطير يصب في خدمة عدو اليمن الحوثي..متسائلاً:" هل يدرك الانتقالي الجنوبي أنّ العمىٰ قد أصابه؟.
واستطرد قائلاً:" كم نبه أن المعركة اليوم يفترض أنْ تكون مع العدو الذي يشكل الخطر الأكبر علىٰ اليمن، وأي معارك جانبية هي هدية مجانية للحوثي.
واختتم العرادة بالقول"، ثقتنا بالحكمة اليمانية وإعادة ترتيب الصفوف وتجاوز الخلافات والتوجه الجماعي نحو استكمال تحرير اليمن من الحوثيين.