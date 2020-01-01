مسئول ايراني كبير يؤكد تغير مواقف الإمارات ويدعو الرياض لحوار دون شروط

الإثنين 22 يونيو-حزيران 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال يحيى صفوي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون العسكرية، إن علاقة بلاده مع الإمارات تحسنت، مؤكدا استعداد بلاده للحوار مع السعودية.

جاء ذلك في تصريحات لصفوي، أوردتها فضائية "الجزيرة" القطرية، الإثنين.

وقال صفوي إن "علاقتنا مع الإمارات شهدت تحسنا ومواقف أبوظبي تجاهنا تغيرت ، ومستعدون للحوار مع السعودية دون شروط مسبقة إذا وافقت على ذلك".

وأضاف أنه "على الرياض الاعتراف بفشل حربها في اليمن واتباع سياسة جديدة ،ما يحدث باليمن فوضى عسكرية عبثية تتحمل السعودية مسؤوليتها أولا"حد تعبيره.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.

وخلفت هذه الحرب أسوأ أزمة إنسانية، وبات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات، في بلد يعاني انهيارا شبه تام في كافة قطاعاته، خاصة الصحي، في ظل جائحة كورونا.

وفيما يتعلق بالشأن الليبي، أعلن صفوي دعم بلاده حكومة الوفاق الليبية (المعترف بها دوليا) والدعوة لحل سياسي في البلاد.

وقال المستشار العسكري للمرشد الإيراني: "الحديث عن دعم إيراني لقوات (الجنرال الانقلابي خليفة) حفتر في ليبيا مثير للسخرية"، وفق التصريحات ذاتها.

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، انتصارات على مليشيا حفتر، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.