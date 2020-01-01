دولة أوروبية جديدة تعلن عن تصفير الوفيات بكورونا للمرة الأولى انتقاد كويتي للمجلس الانتقالي الجنوبي .. التطورات في سقطرى تصب لصالح الحوثيين ضربة قاسية للحوثيين في قانية البيضاء ومصدر عسكري يتحدث عن سحق مجاميع حاولت التسلل مسئول ايراني كبير يؤكد تغير مواقف الإمارات ويدعو الرياض لحوار دون شروط تحركات سعودية عليا بخصوص الملف الليبي .. واجتماع عاجل لجامعة الدول العربية .. تفاصيل مصدر مسئول في الحكومة اليمنية يكشف حقيقة الاتفاق مع أرامكو السعودية على نفط «المثلث الأسود» وقعوا في كمين للجيش وتم الاطباق عليهم بعد استدراجهم .. قتلى من الحوثيين شرق صنعاء والطيران يقصف تحذير جديد من كارثة بيئية بسبب صافر وتحميل الحوثيين كامل المسئولية مسئول سعودي يعلن تجاوز المملكة تحدي كورونا الحكومة اليمنية تكشف سبب ازمة الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين
نفى مصدر مسؤول بوزارة النفط بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاثنين صحة ما تناقله بعض مواقع التواصل الاجتماعي من مذكرات مزورة زعمت ان هناك اتفاق بين الحكومة ممثلة بوزارة النفط وبين شركة أرامكو بخصوص ما يسمى بالمثلث الاسود الذي يقع بين محافظات، شبوة، ومارب، والجوف.
وأكد المصدر لوكالة (سبأ) الرسمية عدم صحة المعلومات.. مهيبا بوسائل الاعلام تحري الدقة والمصداقية فيما تنشره من معلومات، وعدم استغلال حرية التعبير لبث الأكاذيب والاشاعات.
وأشار الى ان الاتفاقيات ينظمها الدستور ويعنى بها مجلس النواب فقط.. وبالتالي فان الاخبار، المفبركة ومتابعة الاشاعة والتعاطي معها لا تعني الخبرة والمهنية وعلى الجميع تحرى الدقة وتجنب محاولة الاضرار بالصالح العام.
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وقال "ان الوزارة ستلاحق من يقفون خلف هذه الوثائق المزورة، قضائيا".