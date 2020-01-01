مصدر مسئول في الحكومة اليمنية يكشف حقيقة الاتفاق مع أرامكو السعودية على نفط «المثلث الأسود»

الإثنين 22 يونيو-حزيران 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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نفى مصدر مسؤول بوزارة النفط بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاثنين صحة ما تناقله بعض مواقع التواصل الاجتماعي من مذكرات مزورة زعمت ان هناك اتفاق بين الحكومة ممثلة بوزارة النفط وبين شركة أرامكو بخصوص ما يسمى بالمثلث الاسود الذي يقع بين محافظات، شبوة، ومارب، والجوف.

وأكد المصدر لوكالة (سبأ) الرسمية عدم صحة المعلومات.. مهيبا بوسائل الاعلام تحري الدقة والمصداقية فيما تنشره من معلومات، وعدم استغلال حرية التعبير لبث الأكاذيب والاشاعات.

وأشار الى ان الاتفاقيات ينظمها الدستور ويعنى بها مجلس النواب فقط.. وبالتالي فان الاخبار، المفبركة ومتابعة الاشاعة والتعاطي معها لا تعني الخبرة والمهنية وعلى الجميع تحرى الدقة وتجنب محاولة الاضرار بالصالح العام.

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وقال "ان الوزارة ستلاحق من يقفون خلف هذه الوثائق المزورة، قضائيا".