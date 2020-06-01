وقعوا في كمين للجيش وتم الاطباق عليهم بعد استدراجهم .. قتلى من الحوثيين شرق صنعاء والطيران يقصف

الإثنين 22 يونيو-حزيران 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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لقي ما لا يقل عن 23 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون، اليوم الاثنين، بنيران الجيش الوطني في جبهة صلب بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش الوطني استدرجوا عناصر المليشيات الحوثية إلى كمين محكم في إحدى شعاب جبهة صلب وأطبقوا عليهم الحصار من جميع الاتجاهات وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

بالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات مواقع وتجمعات وتعزيزات للمليشيات الحوثية في جبهات صلب ونجد العتق ومواقع أخرى في مديرية نهم، وأسفرت الغارات عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات، ومنها تدمير 3 آليات وأربعة أطقم ومقتل جميع من كانوا على متنها.