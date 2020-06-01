هجوم هو الأعنف في محور الجوف للجيش الوطني على مواقع مليشيات الحوثي

الإثنين 22 يونيو-حزيران 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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شنت قوات الجيش الوطني هجوما عنيفا على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظة الجوف..

مستهدفة مواقع المليشيا شمالي جبهة الجدافر، وأسفر عن تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد. بالتزامن، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بغارات مكثفة مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، بالإضافة إلى تدمير عتاد قتالي تابع لها.

في غضون أكد القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي في تصريح لـ “سبتمبر نت” أن قوات الجيش لقنت مليشيا الحوثي في جبهات محافظة الجوف، دروسا قاسية، وكبدتها خسائر كبيرة في صفوفها وأن أبطال الجيش يقاتلوا بمعنويات عالية.

وأشاد اللواء الوائلي بدور مقاتلات تحالف الشرعية، التي ساندت قوات الجيش المواجهات، واستهدفت مواقع المتمردين وتعزيزاتهم.

ولفت إلى أن قوات الجيش ماضية في تحرير كل شبر في البلاد، واستعادة الدولة من القبضة المليشيات، التي سيكون مصيرها إلى مزبلة التاريخ.