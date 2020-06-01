آخر الاخبار

قصة مؤلمه.....رجل يرمي أبنه البالغ سنتين إلى بئر في شمال الضالع...وهذه التفاصيل غريفيث يحث الأطراف اليمنية على وقف التصعيد العسكري تعرف على...أشهر 12 طريقة عالمية للكشف عن العسل المزيف مليشيات الحوثي تنفق مليون دولار على ملصقات الصرخة الخمينية...تعرف على التفاصيل بسبب إنهيارات في صفوف أفرادها...زعيم المليشيات الحوثية يأمر بتجنيد مهمشي اليمن واستقطاب طلبة الأرياف.. مليشيات الحوثي تحاول الزحف باتجاه مأرب عقب سقوط ردمان ....في عملية هي الأخطر وزير يمني يقدم استقالتة رفضاً لصمت الحكومة على تمزيق اليمن وتجاهل التحالف تسبب تسمم وتصل للوفاة.. أطعمة احذر تناولها مع الموز هل تدخل تركيا خط المواجهة لإنهاء الحسم العسكري في اليمن.. ومع علاقة إخوان اليمن الامارات تشن هجومًا حادا وساخرا على حفتر وتنتقد قرارات المجلس الانتقالي الجنوبي

قصة مؤلمه.....رجل يرمي أبنه البالغ سنتين إلى بئر في شمال الضالع...وهذه التفاصيل

الإثنين 22 يونيو-حزيران 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-خاص
عدد القراءات 633

 

 

 

 

اقدم رجل يدعى بدر عبدالكريم #الخلبة على رمي إبنه الوحيد البالغ من العمر عامين فقط.

وذكرت مصادر إن الخلبة اخذ طفلة على كتفيه وحملة الى وادي في شمال مدينة الجليلة وهناك ارتكب جريمته الشنيعة برمي الطفل الى داخل بئر سطحي مليئة بالمياة مما ادى إلى وفاته بشكل مباشر.

الجدير ذكرة حسب المصادر المقربة اكدت إن المدعو الخلبة يعاني من حاله نفسية منذو سنوات ولم يكن طبيعي عندما ارتكب جريمته البشعة برمي طفله الوحيد داخل البئر.

هذا وقد لاقت هذه الجريمه إستنكار واسع بين صفوف اهالي المنطقة واهتزت مشاعر الناس في ارجاء محافظة الضالع..

التي في الاصل غير متعودة على الاطلاق وليس لها سوابق او عوائد في ارتكاب مثل هذة الجرائم التي لاتنتقص من جرائم جسيمة تنتهك حقوق الانسان وتعادل جرائم الحرب البشعة. 

إقراء أيضاً
غريفيث يحث الأطراف اليمنية على وقف التصعيد العسكري
مليشيات الحوثي تنفق مليون دولار على ملصقات الصرخة الخمينية...تعرف على التفاصيل
بسبب إنهيارات في صفوف أفرادها...زعيم المليشيات الحوثية يأمر بتجنيد مهمشي اليمن
مليشيات الحوثي تحاول الزحف باتجاه مأرب عقب سقوط ردمان ....في عملية هي الأخطر
وزير يمني يقدم استقالتة رفضاً لصمت الحكومة على تمزيق اليمن وتجاهل التحالف
وكالة اسرائيلية تروي تفاصيل فضيحة صادمة «للمجلس الانتقالي»..صديق سري جديد لإسرائ
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس