غريفيث يحث الأطراف اليمنية على وقف التصعيد العسكري

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حث المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أطراف النزاع اليمني على وقف التصعيد العسكري في البلاد، مشيرا إلى أنه يتعارض مع روح المفاوضات الجارية برعاية الأمم المتحدة.
وأشار غريفيث في بيان له، إلى أن "التصعيد العسكري يتعارض وجهود الأمم المتحدة، التي تهدف الى التوصل إلى اتفاق بين الأطراف حول وقف شامل لإطلاق النار في كافة أرجاء اليمن".
وأكد على ضرورة إعطاء فرصة للسلام والاستمرار في الانخراط بشكل بناء في الجهود الأممية الرامية إلى التخفيف من معاناة اليمنيين، وخصوصا في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم.
يستنكر غريفيث التصعيد العسكري المستمر في أنحاء #اليمن لاسيما في مأرب والجوف وهو ما يتعارض مع روح المفاوضات الجارية التي تقوم الأمم المتحدة بتيسيرها. يحثّ الأطراف على خفض التصعيد والانخراط بشكل بنّاء مع الامم المتحدة في جهودها الرامية الى التوصّل إلى حل شامل وفي نص
… بيان صادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن حول التصعيد العسكري الأخير في اليمن عمّان ، 21 يونيو/حزيران 2020 – يستنكر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بشدة التصعيد العسكري المستمر في جميع أنحاء اليمن وخاصة الأعمال العدائية المتزايدة مؤخّراً في...
. وقال: "لا مبرر للتصعيد العسكري، وهو يتعارض مع آمال اليمنيين في تحقيق السلام، ويجعل النضال اليومي من أجل البقاء في اليمن أكثر صعوبة".
ودعا غريفيث الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى تطبيق اتفاق الرياض بسرعة، معربا عن قلقه لما يحدث في سقطرى والسيطرة على مؤسسات الدولة